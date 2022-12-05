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Новости часа: 7 человек остаются пропавшими без вести после взрыва в доме в Нижневартовске

Новости часа: 7 человек остаются пропавшими без вести после взрыва в доме в Нижневартовске

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Семь человек остаются пропавшими без вести после взрыва в доме в Нижневартовске. Об этом сообщила губернатор Ханты-Мансийского автономного округа-Югры Наталья Комарова.

Проектов об ограничении удаленной работы для уехавших от мобилизации из России нет. Об этом рассказал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

В Стамбуле столкнулись трамвай и автобус. Там много пострадавших, а на месте работают оперативные службы, заявили местные СМИ.

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