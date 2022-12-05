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Политика

Новости часа: на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз

Новости часа: на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз

Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижневартовске

Региональный Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Ярославле

Пострадавший написал заявление на Григория Лепса в полицию

Взрыв газа произошел в жилом доме в Заволжье

ДТП с участием каршеринга произошло на Нагатинской набережной в Москве

Эвакуация местных жителей началась на острове Ява в Индонезии

Новости регионов: взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

Григорий Лепс устроил драку в одном из баров Санкт-Петербурга

ВСУ обстреляли Донецк в ночь на 5 декабря

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. Есть погибшие и пострадавшие, заявили РИА Новости.

Свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом COVID-19. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Один человек погиб, двое находятся под завалами, 15 ранены в результате удара ВСУ по Алчевску. Такую информацию предоставил ТАСС.

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