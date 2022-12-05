Новости часа: на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. На аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз. Есть погибшие и пострадавшие, заявили РИА Новости.

Свиной грипп поражает легкие по аналогии с дельта-штаммом COVID-19. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Один человек погиб, двое находятся под завалами, 15 ранены в результате удара ВСУ по Алчевску. Такую информацию предоставил ТАСС.