Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижневартовске

Взрыв в жилом доме прогремел в Нижневартовске 4 декабря. Экстренные службы сообщили, что существует угроза новых обрушений. По данным информагентств, наиболее опасный участок – несущие стены между третьим и четвертым подъездами.

Тем не менее спасатели продолжают разбирать завалы. Под обломками до сих пор могут находиться люди. Разыскивают семь человек. Уже известно о шести погибших, есть пострадавшие, двое из них – в крайне тяжелом состоянии. Остальных жителей эвакуировали, они находятся в пунктах временного размещения.

Причиной взрыва называют неправильную установку газового баллона. Сама пятиэтажка не газифицирована. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.