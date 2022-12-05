Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:30

Происшествия

Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижневартовске

Взрыв газа произошел в жилом доме в Нижневартовске

Региональный Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Ярославле

Пострадавший написал заявление на Григория Лепса в полицию

Взрыв газа произошел в жилом доме в Заволжье

ДТП с участием каршеринга произошло на Нагатинской набережной в Москве

Эвакуация местных жителей началась на острове Ява в Индонезии

Новости регионов: взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

Григорий Лепс устроил драку в одном из баров Санкт-Петербурга

ВСУ обстреляли Донецк в ночь на 5 декабря

Города ДНР и ЛНР оказались под обстрелами с украинской стороны 4 декабря

Взрыв в жилом доме прогремел в Нижневартовске 4 декабря. Экстренные службы сообщили, что существует угроза новых обрушений. По данным информагентств, наиболее опасный участок – несущие стены между третьим и четвертым подъездами.

Тем не менее спасатели продолжают разбирать завалы. Под обломками до сих пор могут находиться люди. Разыскивают семь человек. Уже известно о шести погибших, есть пострадавшие, двое из них – в крайне тяжелом состоянии. Остальных жителей эвакуировали, они находятся в пунктах временного размещения.

Причиной взрыва называют неправильную установку газового баллона. Сама пятиэтажка не газифицирована. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика