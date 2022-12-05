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Происшествия

Региональный Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Ярославле

Региональный Депздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Ярославле

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Пострадавший при взрыве в Ярославле находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Также в больницу доставили 90-летнюю женщину: ей стало плохо на фоне стресса. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения региона.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел на третьем этаже жилого дома. Обрушилась кровля и часть чердака, повреждены перекрытия в квартире и балкон. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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