Новости регионов: взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

В Ярославле в трехэтажном жилом доме произошел взрыв газа. В результате происшествия обрушилась кровля и перекрытия чердака. Как сообщают представители МЧС, есть пострадавшие. По словам местных властей, из здания эвакуировали 44 человека, людей под завалами нет.

Жители Анапы решили обследовать помойку возле магазина "Магнит". Дело в том, что недавно в магазине произошел пожар, в связи с чем продавцы выбросили пострадавшие, но еще годные к употреблению продукты в мусор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.