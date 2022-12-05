Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

07:15

Происшествия

Родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат по 1 млн рублей

Родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат по 1 млн рублей

До пяти человек выросло число госпитализированных после взрыва в доме в Нижневартовске

В МЧС рассказали, что мороз осложняет поисковые работы на месте ЧП в Нижневартовске

Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Ограничение движения поездов ввели на оранжевой линии метро

Число погибших при обрушении части дома в Нижневартовске возросло до шести

В МЧС сообщили о четырех погибших при обрушении дома в Нижневартовске

Новости часа: названа причина взрыва и частичного обрушения дома в Нижневартовске

Причиной взрыва в Нижневартовске могла стать неправильная установка газового баллона

В МЧС подтвердили гибель четырех человек из-за взрыва в пятиэтажке в Нижневартовске

Родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат по 1 миллиону рублей. Об этом сообщила глава ХМАО Наталья Комарова.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме, в результате чего часть здания обрушилась. Сообщалось о гибели шести человек, еще девять ранены.

Причиной взрыва сотрудники МЧС назвали неправильную установку газового баллона. Дело в том, что само пятиэтажное здание не газифицировано. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАнастасия БородинаНикита Пименов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика