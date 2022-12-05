Родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат по 1 млн рублей

Родственники погибших при обрушении дома в Нижневартовске получат по 1 миллиону рублей. Об этом сообщила глава ХМАО Наталья Комарова.

Взрыв произошел в пятиэтажном доме, в результате чего часть здания обрушилась. Сообщалось о гибели шести человек, еще девять ранены.

Причиной взрыва сотрудники МЧС назвали неправильную установку газового баллона. Дело в том, что само пятиэтажное здание не газифицировано. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.