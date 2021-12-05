В Туве из-под обломков здания достают пострадавшего, один человек погиб

Спасатели определили, где находится второй пострадавший при обрушении 13-этажного здания цеха в Туве. Там работают тепловые пушки.

Известно об одном погибшем. Под завалами могут находиться, по разным данным, от одного до пяти человек.

К обрушению могло привести землетрясение, которое произошло в пятницу. По информации МЧС, здание разрушено на 80%. Также рассматривают версию халатности и нарушение правил техники безопасности. Прокуратура и СК начали проверки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.