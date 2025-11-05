05 ноября, 19:30Происшествия
В СК установили, что посадивший в поле Airbus пилот мог сделать это в аэропорту Омска
Следственный комитет установил, что пилоты самолета Airbus, совершившего вынужденную посадку в поле в 2023 году, могли сделать это в аэропорту Омска.
Уголовное дело было передано в суд в начале сентября. Командиру экипажа Сергею Белову предъявлено обвинение, однако он не признает свою вину.
Инцидент произошел два года назад при перелете из Сочи в Омск, когда у самолета отказала гидросистема. Ущерб от происшествия превысил 100 миллионов рублей.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.