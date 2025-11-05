Форма поиска по сайту

05 ноября, 19:15

Происшествия

Прокуратура проверит инцидент с отравлением на теплоходе "Сергей Дягилев"

Прокуратура проверит инцидент с отравлением на теплоходе "Сергей Дягилев"

Прокуратура начала проверку по факту отравления пассажиров на теплоходе "Сергей Дягилев". По данным СМИ, около 10 человек, включая детей, почувствовали себя плохо во время круиза по маршруту Москва – Тверь – Углич.

Первые случаи недомогания с симптомами в виде рвоты и болей в животе были зафиксированы на второй день путешествия. В настоящее время теплоход прибыл в Москву, где на причале пострадавших ожидали бригады скорой помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Екатерина Фоменко

