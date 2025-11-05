Форма поиска по сайту

Новости

Новости

05 ноября, 07:30

Происшествия

Новости мира: грузовой самолет разбился в США

Новости мира: грузовой самолет разбился в США

Россиян обокрали в аэропорту Дубая

Серьезное ДТП произошло на юге Москвы

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы во время конфликта в Подмосковье

Новости регионов: в Челябинске задержали мать девочки, найденной мертвой в диване

Сотрудники полиции нашли водителя, который устроил стрельбу в Подмосковье

Грузовик перевернулся и повис на отбойнике на юго-востоке Москвы

Мощный тайфун обрушился на Филиппины и унес жизни как минимум 26 человек

Большегруз и легковушка столкнулись на севере Москве

Новости мира: минимум 12 человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах

Грузовой самолет разбился в американском штате Кентукки возле аэропорта Луисвилла. Авария произошла с лайнером почтовой компании. Воздушное судно разбилось при взлете. Погибли как минимум семь человек. Еще около десяти пострадали.

В Белом доме подготовили три возможных сценария войны с Венесуэлой. Первый вариант предусматривает нанесение авиаударов по военным объектам страны. Второй сценарий предполагает операцию американского спецназа. Третий включает внедрение спецподразделений, которые должны установить контроль над аэродромами и нефтяными месторождениями.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не намерен оправдываться перед Европейским союзом за отношения Белграда с Москвой и Пекином. По его словам, он считает подобные запросы глупыми, поскольку он уже не школьник и убежден, что диалог между всеми странами необходим и полезен.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

