Россиян обокрали в аэропорту Дубая

Российскую пару обокрали в аэропорту Дубая во время транзитной пересадки по пути из Шанхая в Мадрид. Из их чемодана пропали брендовые вещи на сумму около 150 тысяч рублей.

Сам багаж прибыл в Мадрид в перевернутом и поврежденном виде. Пострадавшие сразу обратились в местную полицию, но те отказались помогать, сославшись на то, что кража, скорее всего, произошла в одном из транзитных аэропортов.

