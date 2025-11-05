05 ноября, 07:15Происшествия
Россиян обокрали в аэропорту Дубая
Российскую пару обокрали в аэропорту Дубая во время транзитной пересадки по пути из Шанхая в Мадрид. Из их чемодана пропали брендовые вещи на сумму около 150 тысяч рублей.
Сам багаж прибыл в Мадрид в перевернутом и поврежденном виде. Пострадавшие сразу обратились в местную полицию, но те отказались помогать, сославшись на то, что кража, скорее всего, произошла в одном из транзитных аэропортов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.