Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 ноября, 07:15

Происшествия

Россиян обокрали в аэропорту Дубая

Россиян обокрали в аэропорту Дубая

Серьезное ДТП произошло на юге Москвы

Полиция возбудила уголовное дело после стрельбы во время конфликта в Подмосковье

Новости регионов: в Челябинске задержали мать девочки, найденной мертвой в диване

Сотрудники полиции нашли водителя, который устроил стрельбу в Подмосковье

Грузовик перевернулся и повис на отбойнике на юго-востоке Москвы

Мощный тайфун обрушился на Филиппины и унес жизни как минимум 26 человек

Большегруз и легковушка столкнулись на севере Москве

Новости мира: минимум 12 человек погибли из-за тайфуна на Филиппинах

Реанемобиль скорой помощи и легковая Toyota столкнулись на Липецкой улице в Москве

Российскую пару обокрали в аэропорту Дубая во время транзитной пересадки по пути из Шанхая в Мадрид. Из их чемодана пропали брендовые вещи на сумму около 150 тысяч рублей.

Сам багаж прибыл в Мадрид в перевернутом и поврежденном виде. Пострадавшие сразу обратились в местную полицию, но те отказались помогать, сославшись на то, что кража, скорее всего, произошла в одном из транзитных аэропортов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиятуризмза рубежомвидеоЕгор БедуляПолина БрабецМария ПанкратоваАртем Смахтин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика