Новости регионов: лихача задержали на машине каршеринга в Сочи

В Сочи инспекторы ДПС попытались остановить машину каршеринга, однако водитель совершил опасный маневр и уехал. После этого началась погоня, остановить машину удалось на Курортном проспекте. При задержании водитель оказал сопротивление, вел себя агрессивно, пинал патрульный автомобиль. Когда его удалось посадить в салон – разбил лобовое стекло. В арендованной машине обнаружили открытую бутылку крепкого алкоголя. По данным МВД, мужчине – 37 лет. Он приехал из Кемеровской области, уже был судим и лишен прав. Машину каршеринга арендовал его знакомый.

Тем временем в центре Екатеринбурга ограбили магазин молочных продуктов. Двое неизвестных разбили камнем стекло в дверях, проникли в помещение и забрали все сливочное масло – это 20 килограммов. Преступники также забрали два молочных коктейля и немного наличных. Общий ущерб оценивается в 100 тысяч рублей.

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