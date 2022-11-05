Пожар произошел в кафе на плато Ай-Петри в Крыму

Мощный пожар произошел в Крыму на плато Ай-Петри. В поселке Охотничье горит кафе и прилегающая к нему хозяйственная постройка. Видео в сеть выкладывают очевидцы. На кадрах видно, что огонь почти полностью захватил оба здания.

По данным МЧС, площадь пожара более 400 квадратных метров. По предварительной информации, людей в кафе на момент возгорания не было. На месте уже работают пожарные. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.