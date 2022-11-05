Правоохранители выявили нарушения в сгоревшем кафе в Костроме

Прокуратура и Следственный комитет разбираются, кто отвечал за противопожарную безопасность в сгоревшем кафе "Полигон" в Костроме. При пожаре там погибли 13 человек и 9 пострадали. Специалисты уже выявили много нарушений в этом помещении.

В МЧС заявили, что не проводили проверку заведения, так как собственником здания являлся индивидуальный предприниматель, относящийся к категории малого бизнеса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.