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Новости

05 ноября, 21:30

Происшествия

СК начал проверку по факту должностных лиц после пожара в кафе в Костроме

СК начал проверку по факту должностных лиц после пожара в кафе в Костроме

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Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при организации проверок ночного клуба "Полигон" в Костроме, где при пожаре погибли 13 человек. Ранее прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности.

Следствием проверяются сведения о нарушении законодательства о пожарной безопасности в части закрытых запасных выходов из помещения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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