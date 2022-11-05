СК начал проверку по факту должностных лиц после пожара в кафе в Костроме

Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту возможного бездействия должностных лиц при организации проверок ночного клуба "Полигон" в Костроме, где при пожаре погибли 13 человек. Ранее прокуратура потребовала возбудить уголовное дело о халатности.

Следствием проверяются сведения о нарушении законодательства о пожарной безопасности в части закрытых запасных выходов из помещения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.