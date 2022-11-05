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Новости

05 ноября, 21:15

Происшествия

Прокуратура начала расследование по факту пожара в кафе в Костроме

Прокуратура начала расследование по факту пожара в кафе в Костроме

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Прокуратура начала расследование по факту пожара в ночном клубе в Костроме, где погибли 13 человек. Там уже выявлено множество грубых нарушений противопожарной безопасности.

В МЧС региона заявили, что не проводили проверку сгоревшего кафе "Полигон", поскольку собственником здания являлся индивидуальный предприниматель, который относится к категории малого бизнеса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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