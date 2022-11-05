Прокуратура начала расследование по факту пожара в кафе в Костроме

Прокуратура начала расследование по факту пожара в ночном клубе в Костроме, где погибли 13 человек. Там уже выявлено множество грубых нарушений противопожарной безопасности.



В МЧС региона заявили, что не проводили проверку сгоревшего кафе "Полигон", поскольку собственником здания являлся индивидуальный предприниматель, который относится к категории малого бизнеса. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.