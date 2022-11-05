Второе уголовное дело возбудили после гибели людей в пожаре в клубе Костромы. Дела расследуются по статьям "Причинение смерти по неосторожности" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Огонь вспыхнул в кафе-клубе в ночь на субботу, пламя охватило 3,5 тысячи "квадратов". Крыша здания полностью обрушилась. Пожар начался после того, как один из посетителей запустил охотничью ракетницу в потолок.

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