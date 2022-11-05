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Число погибших при пожаре в кафе в центре Костромы увеличилось до 15

Число погибших при пожаре в кафе в центре Костромы увеличилось до 15

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Число погибших во время пожара в кафе-клубе "Полигон" в центре Костромы выросло до 15. В экстренных службах уточнили, что пять человек задохнулись при пожаре, тела остальных нашли под завалами. Еще пятеро получили легкие травмы.

Огонь в здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров вспыхнул после запуска охотничьей ракетницы, после чего загорелись декоративные элементы на потолке. По одной из версий СМИ, во время потасовки в кафе посетитель выстрелил из ракетницы в своего оппонента и сбежал. Он уже объявлен в розыск.

Пожарная сигнализация в ночном клубе сработала в штатном режиме. До полного обрушения кровли из здания кафе успели вывести 250 человек. Жителям соседнего дома уже разрешили вернуться в свои квартиры – их эвакуировали из-за сильного задымления.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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