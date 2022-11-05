Число погибших при пожаре в Костроме увеличилось до 13

Число погибших во время пожара в кафе "Полигон" в центре Костромы возросло до 13. Пострадали между тем четыре человека. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Огонь в здании площадью 3,5 тысячи квадратных метров, по предварительным данным, вспыхнул после использования пиротехники. По одной из версий, во время потасовки в кафе посетитель выстрелил из ракетницы в своего оппонента и сбежал.

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