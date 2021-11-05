В Новых Ватутинках возбудили уголовное дело после нападения на мужчину с ребенком

Следователи возбудили уголовное дело после конфликта в Новых Ватутинках. Там на отца с ребенком напали четверо неизвестных.

Прокуратура Москвы контролирует ход проведения процессуальной проверки по информации о драке на территории Новой Москвы. На видео видно, как группа лиц напала на мужчину, который находился на улице с малолетним ребенком.

В настоящее время полицейские проводят необходимые проверочные мероприятия направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также личности участников конфликта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

