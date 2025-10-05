В Сети появился ролик с ДТП с участием скорой помощи на севере Москвы. В районе дома 40 по Ленинградскому проспекту столкнулись "Инфинити" и автомобиль медиков.

Пострадали четыре человека. По предварительным данным, трое из них – сотрудники скорой, еще один находился в иномарке. Как сообщают очевидцы, на место происшествия прибыли две машины скорой помощи, три реанимобиля и два экипажа ГИБДД.

