05 октября, 09:30

Адвокат Бурнашкиной заявила о споре вокруг опеки над ребенком

Адвокат Екатерины Бурнашкиной Виктория Елисеева заявила, что дедушка девочки подавал заявление на временную опеку, но получил отказ, хотя сам его не подписывал. Бабушке в органах опеки выдали полный список документов для оформления основной опеки, хотя для предварительной достаточно паспорта и акта осмотра жилья.

Бурнашкина оставила девочку год назад в туалете в аэропорту в Турции. Сейчас ребенок находится в российской семье. По словам адвоката, решение суда о лишении Бурнашкиной родительских прав еще не вступило в силу и будет оспариваться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

