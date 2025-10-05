Форма поиска по сайту

05 октября, 09:15

Происшествия

Административное здание загорелось на юго-востоке Москвы

Административное 3-этажное здание загорелось на Волгоградском проспекте в Москве. К прибытию первых подразделений пожарных, огонь охватил уже около 300 квадратных метров.

По предварительным данным, пострадавших нет. По словам очевидцев, загорелась, в том числе, крыша здания. В тушении задействованы около 50 человек и более 16 пожарных машин.

