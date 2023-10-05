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05 октября, 14:15

Происшествия

Пассажир рейса Банкгкок – Москва напал с вилкой на соседа по креслу

Пассажир рейса Банкгкок – Москва напал с вилкой на соседа по креслу

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Мужчина с вилкой напал на впереди сидящего пассажира по пути из Бангкока в Москву на рейсе "Аэрофлота". Видео поделились очевидцы.

Причины случившегося пока не установили. В авиакомпании говорят, что пассажир мог быть пьян. Он не реагировал на замечания бортпроводников, поэтому его пришлось скрутить ремнями. А у пострадавшего – ссадины на спине, плечах, грудной клетке. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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