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Новости

05 октября, 07:30

В мире

Новости мира: десятки палестинцев пострадали в столкновениях с силовиками Израиля

Новости мира: десятки палестинцев пострадали в столкновениях с силовиками Израиля

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Десятки палестинцев пострадали в столкновениях с израильскими силовиками. В городе Наблус спецподразделения армии Израиля проводят превентивную операцию. Военные заблокировали один из районов, чтобы обеспечить там безопасность перед акцией радикально настроенных еврейских поселенцев.

В американском штате Арканзас взорвался газопровод. Пламя распространилось по окружающему лесу. Из-за взрыва в округе пришлось начать эвакуацию жителей, сообщают местные СМИ. Причины пока уточняются, информации о пострадавших нет.

На АЭС "Фукусима-1" начали сброс второй партии очищенной от радиации воды. Япония планирует слить в океан почти 8 тысяч тонн жидкости.

На северо-востоке Индии после наводнения без вести пропали не менее 23 военных. Об этом сообщили в командовании ВВС страны. Стихию вызвали проливные дожди в районе ледникового озера Лхонак в Гималаях. Ситуацию осложнил сброс воды с местной ГЭС.

Сильные ливни обрушились на запад Грузии. В некоторых районах сошли оползни, повреждены дороги. Потоки воды заполнили часть улиц. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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