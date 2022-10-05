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Полицейские задержали автогонщицу в Петербурге

Полицейские задержали автогонщицу в Петербурге

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Полицейская погоня со стрельбой по колесам развернулась на улицах Санкт-Петербурга. Только так сотрудникам ДПС удалось остановить автогонщицу. Видео преследования выложили в Сеть.

За рулем иномарки оказалась женщина, у которой были признаки наркотического опьянения. На пассажирском сидении сотрудники полиции обнаружили пакетик с белым веществом. Теперь в отношении женщины возбуждено сразу два уголовных дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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