Полицейские задержали автогонщицу в Петербурге

Полицейская погоня со стрельбой по колесам развернулась на улицах Санкт-Петербурга. Только так сотрудникам ДПС удалось остановить автогонщицу. Видео преследования выложили в Сеть.

За рулем иномарки оказалась женщина, у которой были признаки наркотического опьянения. На пассажирском сидении сотрудники полиции обнаружили пакетик с белым веществом. Теперь в отношении женщины возбуждено сразу два уголовных дела. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.