Новости мира: баллистическая ракета прилетела на базу в Южной Корее

В Южной Корее баллистическая ракета прилетела на базу, с которой ее запустили во время совместных с США учений. Они начались в ответ на ракетные испытания КНДР, случившиеся накануне. Жителей провинции Канвондо на северо-востоке страны разбудил ночью сильный гул и яркая вспышка. После падения ракеты загорелось топливо в двигателе, боеголовка не взорвалась, уточнили в военном ведомстве страны.



В Финляндии демонтировали последний в стране памятник Владимиру Ленину. Бюст вождя Октябрьской революции убрали из центра Котки. В конце 70-х годов он достался городу в подарок от Таллина. С помощью подъемного устройства монумент поместили на грузовик и отправили в экспозицию одного из провинциальных музеев страны.

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