Грабитель попытался вскрыть банкомат с помощью петарды в Москве

Дерзкого грабителя-пиромана начали разыскивать в Москве. Мужчина попытался вскрыть банкомат на Нагатинской улице с помощью петарды.

Этот случай сняли камеры наблюдения. Известно, что от взрыва в вестибюле никто не пострадал. Повреждения получил только банкомат. Незадачливого грабителя уже опознали по кадрам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.