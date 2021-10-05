Задержан водитель, который помогал другу сбежать из-под стражи во Внуково

Задержан водитель такси, который помог мигранту сбежать из аэропорта во время депортации. Мужчину должны были принудительно отправить в Армению.

Во Внуково его привезли под стражей, но его друг помог организовать побег. Во время погони водитель сбил полицейского и несколько десятков метров протащил его на капоте.

Теперь 25-летнему лихачу грозит тюремный срок. Следственный комитет возбудил дело по статье о применении насилия к представителю власти. Задержанный уже признал свою вину. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.