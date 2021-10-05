В Москве пресекли деятельность запрещенной в России экстремисткой организации

В Москве задержаны шесть человек. Их подозревают в причастности к экстремисткой организации, запрещенной в России. Всего, по данным МВД, в ходе спецоперации в отделения были доставлены 15 человек.

Во время обысков сотрудники полиции изъяли оружие и боеприпасы, религиозную литературу, деньги и финансовую отчетность.

По версии следствия, члены организации пытались создать систему продвижения радикальной идеологии, вербовали новобранцев и координировали деятельность ячеек в регионах.

Оперативники зафиксировали более 250 собраний по изучению запрещенной литературы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.