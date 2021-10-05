Телезрители заметили несколько расчетов пожарных у Цирка Юрия Никулина

Сразу несколько пожарных расчетов работают в этим минуты у Цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре. Об этом сообщили телезрители.

В МЧС сообщили, что никакого возгорания не обнаружили. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.