В Митине произошел новый скандал с водителем маршрутки

В районе Митино произошел новый скандал с водителем маршрутки. Там женщина на 492-м маршруте не смогла заплатить за проезд из-за неработающего терминала.

Примечательно, что в салоне на стекле было объявление – если терминал не работает, то проезд бесплатный. Водитель, как оказалось, живет по своим законам – он просто сорвал это объявление и отказался везти пассажирку. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.