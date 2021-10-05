На Урале мать заставила ребенка идти пешком по оживленной трассе 6 км

В Екатеринбурге мать в наказание заставила сына идти 6 километров по оживленной трассе. Ребенка, который шел вдоль разделительного ограждения между потоками, снял на регистратор один из водителей. По словам мальчика, так мать наказала его за плохие результаты в спорте. Женщина рассказала, как добраться до дома, а сама уехала на машине. Сейчас семьей занимается Следственный комитет.

В Краснодарском крае федеральная трасса Джубга – Сочи не устояла перед дождями. Дорожное полотно на Мамайском перевале треснуло по всей ширине. Вода подмыла грунт и дорога просела. Фуры сейчас через перевал не пропускают – опасаются, что тяжелые большегрузы будут просто проваливатся под землю. А для легкового транспорта организовали реверсивное движение по одной из трех полос.

Из-за сильных дождей, которые обрушились на регион, под воду ушел и Адлер. Ливневая канализация не справляется с нагрузкой. В регионе объявили штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни возможные новые осадки, сильный ветер до 17 метров в секунду и даже смерчи.