Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 сентября

Домодедовский городской суд назначил актрисе Аглае Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков. Ранее в столичном аэропорту у звезды фильмов "Лед" и "Холоп" обнаружили запрещенные вещества.

Возрождение киностудии имени Горького выходит на финишную прямую после 1,5 года интенсивной работы. На исторической площадке есть все для полного цикла кинопроизводства и телепроизводства.

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые вышел в свет после скандала с разводом. Он отказался комментировать семейные проблемы, но заявил, что не исключает возможности новых отношений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

