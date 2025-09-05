Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 21:00

Происшествия

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 5 сентября

Зоозащитница рассказала, в каких условиях содержались животные в питомнике под Чеховом

Уголовное дело возбуждено из-за жестокого обращения с животными на передержке в Чехове

Уголовное дело завели в Подмосковье после обнаружения "черной передержки"

Прокуратура проконтролирует расследование ДТП, в котором девушка сбила мать актрисы Шпицы

Задержанная Аглая Тарасова раскаялась в попытке провезти наркотики в Россию

Ветеринарные инспекторы выехали в пункт частной передержки под Чеховом

Новости мира: сильные ливни с градом вызвали наводнения во Франции

В районе Делового центра произошел крупный пожар

В столичном метро задержали мужчину с ножом, напавшего на пассажира

Домодедовский городской суд назначил актрисе Аглае Тарасовой меру пресечения в виде запрета определенных действий. Ее обвиняют в контрабанде наркотиков. Ранее в столичном аэропорту у звезды фильмов "Лед" и "Холоп" обнаружили запрещенные вещества.

Возрождение киностудии имени Горького выходит на финишную прямую после 1,5 года интенсивной работы. На исторической площадке есть все для полного цикла кинопроизводства и телепроизводства.

Телеведущий Дмитрий Дибров впервые вышел в свет после скандала с разводом. Он отказался комментировать семейные проблемы, но заявил, что не исключает возможности новых отношений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиягородобществовидеоАлексей Лазаренко

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика