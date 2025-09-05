Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 14:15

Происшествия

Актрису Аглаю Тарасову могут отправить под домашний арест по делу о наркотиках

Актрису Аглаю Тарасову могут отправить под домашний арест по делу о наркотиках

На западе Москвы столкнулись машина каршеринга и мотоциклы

Актрису Аглаю Тарасову задержали в аэропорту Домодедово с наркотиками

Девушка-кинолог издевалась над животными в частном питомнике в Подмосковье

Прокуратура начала проверку частной зоогостиницы под Чеховом

Полиция и прокуратура начали проверку питомника под Чеховом

Новости мира: Дональд Трамп анонсировал новый разговор с Владимиром Путиным

Девушка на электросамокате врезалась в маму актрисы Шпицы в Москве

Новости мира: боец Конор Макгрегор решил баллотироваться на пост президента Ирландии

"Московский патруль": мошенники украли музыкальную аппаратуру стоимостью 13 млн рублей

Актрису Аглаю Тарасову могут отправить под домашний арест по делу о наркотиках. Ходатайство направили в Домодедовский суд, там подтвердили получение.

Ранее стало известно, что актрису задержали в аэропорту Домодедово с наркотическим маслом. Дело завели по статье о контрабанде. По неподтвержденным данным, Тарасова прилетела в Москву из Израиля, до этого она отдыхала в Европе и на Мальдивах.

Юристы говорят, что актрисе грозят реальный срок и большой штраф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияшоу-бизнесвидеоМаксим Шаманин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика