Актрису Аглаю Тарасову могут отправить под домашний арест по делу о наркотиках. Ходатайство направили в Домодедовский суд, там подтвердили получение.

Ранее стало известно, что актрису задержали в аэропорту Домодедово с наркотическим маслом. Дело завели по статье о контрабанде. По неподтвержденным данным, Тарасова прилетела в Москву из Израиля, до этого она отдыхала в Европе и на Мальдивах.

Юристы говорят, что актрисе грозят реальный срок и большой штраф. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.