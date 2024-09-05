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Новости

05 сентября, 23:30

Происшествия

Новости регионов: пожар произошел на химическом заводе в Тульской области

Новости регионов: пожар произошел на химическом заводе в Тульской области

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Сильный пожар произошел на одной из площадок химического завода в Узловском районе Тульской области. Как сообщили в МЧС, загорелся склад, внутри которого находятся бочки с моторным маслом. Это сильно осложняет тушение. После того, как площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров, ему присвоили повышенный ранг сложности. Сейчас сообщается о локализации огня.

В Краснодаре жители одной из многоэтажек повстречали в своей квартире огромную змею. Причем рептилия поприветствовала хозяев в их собственной ванной. В телеграм-каналах пишут, что она выползла прямо из унитаза. Напуганная хозяйка вызвала спасателей, а те скрутили питона и увезли.

Медведь вышел к людям на Камчатке. Прямо из леса он отправился к емкости со свежим уловом. Наглеть зверь не стал – достал на ужин одну рыбу и ушел обратно в лес. В комментариях к видео пишут, что случай уже не первый.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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происшествиярегионывидеоЕкатерина Кузнеченкова
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