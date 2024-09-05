Новости регионов: женщину с ранениями обнаружили на дороге в Махачкале

Женщину с ножевыми ранениями обнаружили на дороге сотрудники ГИБДД в Махачкале. Перед смертью она успела рассказать, что ее ударили двое парней, с которыми она отказалась знакомиться, когда возвращалась с работы. В Следственном комитете сообщили, что подозреваемых ищут. Возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что в Уфе поймали мужчину с наркотиками в отделении полиции. Он пришел в участок, чтобы забрать машину со штраф-стоянки. На входе его попросили выложить все из карманов и пройти через рамку металлодетектора. Среди вещей оказался пакет с запрещенным веществом – мужчина забыл проверить карманы.

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