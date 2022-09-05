Новости последнего часа: генсек ООН осудил теракт у посольства РФ в Кабуле

Генеральный Секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил теракт у посольства России в Кабуле, сообщили во всемирной организации.

МАГАТЭ сообщило о планах проинформировать во вторник Совбез ООН о результатах миссии на Запорожской АЭС.

Пожар произошел в пансионате "Дом доброты" в Подмосковье, пострадал 1 человек.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

