СК опубликовал видео задержания директора турфирмы, организовавшей восхождение на Камчатке

Следственный комитет РФ опубликовал видео задержания директора турфирмы, которая организовывала восхождение на Ключевскую сопку. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Причину трагедии сейчас выясняют специалисты. Предполагается, что это произошло из-за неподготовленности туристов и недостаточного количества гидов-проводников. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

