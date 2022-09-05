Защита журналиста Сафронова обжаловала приговор Мосгорсуда

Мосгорсуд сегодня приговорил Ивана Сафронова к 22 годам колонии строгого режима по делу о госизмене. За последние годы этот приговор стал самым суровым по данной статье.

Вину Сафронов не признал, утверждая, что занимался исключительно журналистикой. Его адвокат уже обжаловал решение суда. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

