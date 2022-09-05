Погибшие на Камчатке туристы прибыли на полуостров из 6 разных городов РФ

Погибшие на Камчатке туристы прибыли на полуостров из шести разных городов России. Об этом рассказали в Следственном комитете.

Ранее стало известно, что число погибших при восхождении на вулкан Ключевская Сопка увеличилось до девяти человек. В отношении руководителя и гида турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, возбуждено уголовное дело. А в самой компании уже прошли обыски.

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