Новости последнего часа: защита Сафронова заявила, что будет обжаловать приговор суда

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Защита журналиста Ивана Сафронова заявила, что будет обжаловать приговор суда.

Уголовное дело после ЧП на Камчатке завели по статье об оказании небезопасных услуг. Об этом сообщили в СК РФ.

Парад судов пройдет на Москве-реке 10 сентября в честь Дня города. Об этом заявил Дептранс.