Альпиниста-любителя задержали после восхождения на небоскреб в Лондоне

Альпиниста-любителя задержали после того, как он взобрался на лондонский небоскреб. Произошло это утром 5 сентября.

Парень карабкался по зданию высотой 310 метров. Пробраться туда ему помогли друзья. На место сразу же приехала полиция. Бесстрашный нарушитель получил обвинение в незаконном проникновении, двое сопровождающих – в нарушении общественного порядка.

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