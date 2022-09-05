Мужчина распылил перцовый баллончик в лицо двум пассажирам столичного метро

В столичном метро мужчина распылил перцовый баллончик в лицо двум пассажирам. Инцидент произошел ночью на Большой кольцевой линии. Об этом рассказали в пресс-службе столичного МВД.

Сначала конфликт разгорелся в вагоне. Пьяный мужчина обиделся на попутчика за то, что тот не подсказал, как нажать кнопку, чтобы открыть двери вагона. Тогда хулиган стал распылять содержимое баллончика по вагону. Выйдя на станции "Выставочная", дебошир принял случайного прохожего за своего обидчика. И снова распылил перцовку уже на станции.

Мужчину сразу задержали. Сейчас 29-летний приезжий отпущен под подписку о невыезде, возбуждены два уголовных дела по статьям "Хулиганство" и "Побои". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.