Спасатели ликвидировали пожар в многоэтажном доме в Краснодаре

В Краснодаре загорелся многоэтажный дом. 85 человек эвакуировали, сообщили в МЧС.

По предварительным данным, сначала задымилась обшивка здания. Погибших и пострадавших нет. Огонь охватил 40 квадратных метров, а пожар тушили около 50 спасателей. В данный момент огонь уже ликвидировали.

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