Открытое пламя удалось потушить на горящем складе в Дзержинском

В Дзержинском, где горит склад с покрышками, удалось сбить открытое пламя. Об этом сообщили в МЧС.

Пожар охватил 800 квадратных метров. Локализовали его быстро, но тушат до сих пор. Под обломками могут быть тлеющие очаги.

На месте работают шесть расчетов спасателей. По предварительным данным, пострадавших нет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.