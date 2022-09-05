Пьяная пассажирка устроила скандал в самолете рейса Москва – Анталья

Пассажиры рейса Москва – Анталья долетели до места со спецэффектами. Пьяная пассажирка держала окружающих в напряжении весь полет.

Никакие уговоры экипажа успокоиться не помогли, женщина тыкала в стюардесс пальцем и продолжала настаивать на чем-то. Требования идентифицировать было сложно, но вероятно, это касалось поведения детей.

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