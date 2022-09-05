СК РФ завел уголовное дело после взрыва в Кабуле

Следственный комитет завел уголовное дело после взрыва в Кабуле. Об этом распорядился глава ведомства Александр Бастрыкин.

По предварительным данным, жертвами террористической атаки стали охранник и второй секретарь российской дипмиссии. По информации источников СМИ в госпитале, всего погибли не менее восьми человек, около 15 пострадали.

Террорист-смертник привел в действие взрывное устройства в гуще людей. Очевидцы рассказали, что это произошло в тот момент, когда один из дипломатов вышел, чтобы назвать фамилии претендентов на визу.

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