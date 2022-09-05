Новости часа: при взрыве у посольства РФ в Кабуле погибли охранник и второй секретарь

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В результате взрыва у посольства в Кабуле погибли, предварительно, второй секретарь и охранник. Об этом заявил СК РФ.

Задержан директор турфирмы, организовавшей тур на Камчатку, где погибли туристы. Об этом сообщили СМИ.

Власти Сочи продлевают работу Летнего штаба на фоне высокого турпотока. Об этом рассказал мэр города Алексей Копайгородский.