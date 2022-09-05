Число погибших при восхождении на Ключевскую Сопку возросло до 9. Управление Следственного комитета по Камчатскому краю возбудило уголовное дело.

Ранее в СМИ появились сообщения, что директора новосибирской турфирмы "Экстрим тайм", организовавшей тур на Камчатку, где погибли туристы, задержали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.